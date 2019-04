Livsfilosofi med eksistentiel tyngde om livets tvetydige dobbelttydighed

Petitgram er et ord, som teolog og Kierkegaard-forsker Niels Jørgen Cappelørn selv har opfundet. Genrebetegnelsen dækker over en art korte aforismer, der sommetider baserer sig på iagttagelse og sansninger, andre gange på stemninger og meninger. Fælles for dem alle er, at de ofte er i dialog med vores tid, men endnu oftere taler den imod - med selvironi, selvindsigt og humor.

I At leve i nuet og gå glip af det evige reflekterer Niels Jørgen Cappelørn over den moderne tilværelse i en sekulariseret, fortravlet verden og over menneskets eksistentielle længsel efter harmoni, sammenhæng og mening i livet. Bogens petigrammer inspirerer til lige dele eftertanke og tankeflugt.

Niels Jørgen Cappelørn, født 1945, er professor emeritus i Søren Kierkegaard Studier, tidligere generalsekretær for Det Danske Bibelselskab og tidligere direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret.